Governo de SP reforçará polícia em datas especiais

Para garantir o sossego dos casais no jantar do Dia dos Namorados, Alckmin anunciou mais 390 PMs, 215 viaturas e 70 motos nas ruas, além da atuação de unidades especializadas, como as Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota). Esses agentes se somariam ao efetivo de 3.500 policiais e 942 viaturas que normalmente já atuam a partir de 18h. Alguns comerciantes também ampliaram a segurança. "Coloquei um vigia", contou Maribel Neves, do Bistrô Charlô.

O vice-presidente da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Fhoresp), Antonio Henriques Branco, já estima em 20% a queda no movimento causada pelos arrastões. "O pessoal não comenta, mas a gente sente que a frequência diminuiu. Antes clientes chegavam a ficar horas. Hoje são mais rápidos."

Para o secretário de Segurança Pública, Antonio Ferreira Pinto, até o fim do ano, 7 mil PMs hoje em funções administrativas passarão a combater diretamente a criminalidade. Especialista em segurança pública, o coronel da reserva José Vicente da Silva diz que algumas medidas anunciadas pelo governo - como parcerias com restaurantes - são sensatas, mas houve exagero. "Foi resposta à grita da mídia. Em uma cidade com 400 a 500 assaltos por dia, ter um ou dois arrastões por semana é pouco. Só de roubo de carro são 120 por dia. É mais arriscado ser atacado ao pegar carro para ir ao restaurante que ao frequentá-lo." As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.