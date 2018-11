Governo de SP rejeita 5 livros didáticos por inadequação

Contudo, a lista inclui o segundo livro cujo conteúdo foi questionado na quinta-feira, "Poesia do Dia - Poetas de Hoje para Leitores de Agora". Segundo nota divulgada pela secretaria, serão recolhidos imediatamente os livros inadequados que já foram distribuídos às escolas. Uma sindicância está apurando as responsabilidades pelos erros no processo de seleção e compra dos títulos. Os livros considerados inadequados são: "Um Campeonato de Piadas", de Laerte Sarrumor e Guca Domenico, da editora Nova Alexandria, por conteúdo preconceituoso; "Poesia do Dia - Poetas de Hoje para Leitores de Agora", de Alberto Pucheu, André Dick, Bruna Beber, Danilo Monteiro, Diego Vinhas, Elisa Andrade Buzzo, Fabrício Carpinejar, Fabrício Corsaletti, Joca Reiners Terron, Marcelo Camelo, Mário Bortolotto, Paulo Scott, Paulo Seben e Rodrigo Petronio, da editora Ática, por inadequação para a faixa etária; e "O Triste Fim do Menino Ostra e Outras Histórias", de Tim Burton, da editora Girafinha, por inadequação para a faixa etária.

Também entraram na lista de inadequados os livros "Memórias Inventadas - A Infância", de Manoel de Barros, da editora Planeta, das salas do Programa de Recuperação Intensiva da quarta série, por inadequação para a faixa etária; e "Manual de Desculpas Esfarrapadas: casos de humor", de Leo Cunha, editora FTD, por inadequação para a faixa etária do Programa de Recuperação Intensiva da quarta série. A secretaria informou ainda que na quarta-feira será inaugurada no Salão Nobre da Secretaria de Estado da Educação a mostra "Ler e Escrever - Acelerando o Aprendizado das Crianças", com os 812 livros da coleção Ler e Escrever.