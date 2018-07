Governo de SP subsidia crédito a empresários de Itaoca

De acordo com a Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP), os empresários do município que procurarem o financiamento emergencial pagarão 1% de juro ao ano, com prazo de até 10 anos, incluindo 24 meses de carência.

A linha de crédito emergencial, que conta com subsídio do governo do Estado, foi criada para auxiliar na recuperação das empresas atingidas por desastres. A linha já atendeu as empresas de Taquarituba, atingida por um tornado no ano passado, entre outras.

Segundo a Desenvolve SP, técnicos da agência já estão na cidade para avaliar as medidas necessárias para operacionalização da nova linha de crédito. A princípio podem acessar o crédito subsidiado empresas atingidas pelas enchentes com faturamento anual de até R$ 16 milhões.