Governo de SP terá novos critérios para bônus a escolas A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo vai alterar os critérios para o cálculo do bônus por desempenho das escolas no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), concedido a docentes e funcionários. A ideia é levar em conta o esforço e a questão socioeconômica de cada unidade, uma vez que a rede estadual, que conta com 5,3 mil escolas, é bastante heterogênea.