Governo de SP vai apurar morte de dona de casa em cela

A Coordenadoria Regional dos Presídios do Oeste Paulista (Croesp), da Secretaria de Segurança Pública do Estado, abriu nesta segunda-feira, 7, um procedimento disciplinar para apurar a morte da dona de casa Miriam Subam, de 41 anos, assassinada no domingo, 6, dentro de uma cela da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, a 620 quilômetros de São Paulo. Ela foi estrangulada quando fazia uma visita íntima ao seu companheiro, o detento Raul Gomes de Brito, condenado por diversos crimes e militante do Primeiro Comando da Capital (PCC). Brito discutiu com Miriam e usou um barbante de nylon para enforcá-la. No momento do crime, seus dois companheiros de cela esperavam o fim da visita no pátio da unidade. No final do horário de visitas, o detento chamou um agente e confessou o homicídio. "Ele não contou os motivos, apenas chorava muito e confessou a autoria do crime", contou um dos agentes penitenciários. Brito permanecerá detido na Penitenciária 2 de Venceslau, considerada uma unidade de segurança máxima, usada exclusivamente para isolar membros do PCC. Ele está isolado numa cela onde ficará por dez dias até a conclusão do procedimento disciplinar. Depois de concluído, o procedimento deverá decidir se há necessidade ou não de Brito ser transferido para o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), na Penitenciária de Presidente Bernardes. Se isso não ocorrer, ele ficará detido no isolamento, como castigo, por 30 dias. Depois, continuará cumprindo pena na mesma prisão e responderá por mais este crime.