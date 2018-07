Governo decide gratificação, diz chefe da policia do Rio A paralisação de 24 horas de agentes da Polícia Civil recebeu o apoio do chefe da corporação, delegado Fernando Veloso. No fim da tarde desta quarta-feira, 21, ele classificou como justas as reivindicações, mas disse que não pode se comprometer com a incorporação das gratificações aos salários. Os adicionais (entre R$ 850 e R$ 1.500) equivalem a pelo menos um terço dos ganhos dos policiais, que perdem esse valor em caso de aposentadoria ou de licença médica.