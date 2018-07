Governo decide retirar Exército do Morro da Providência O Exército vai desocupar o Morro da Providência, anunciou nesta terça-feira o ministro da Defesa, Nelson Jobim, pouco depois de a Justiça Eleitoral do Rio ter embargado uma obra social na comunidade, feita com acompanhamento do Exército. "Fomos surpreendidos, porque a Justiça Eleitoral determinou a suspensão das obras. A presença do Exército faz sentido apenas se as obras forem realizadas", afirmou o ministro a jornalistas. Segundo Jobim, se as obras forem retomadas os militares voltarão. A Justiça Eleitoral decidiu embargar as obras do projeto Cimento Social, do senador Marcelo Crivella (PRB), candidato à Prefeitura do Rio em 2008, sob argumento de que o convênio entre os Ministérios da Defesa e das Cidades só foi firmado em 2008, ano de eleições municipais, apesar de as obras terem começado em 2007. Segundo o juiz Fábio Uchôa, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), a obra tem caráter eleitoral e poderia trazer benefícios eleitoreiros ao senador. A polêmica sobre a presença do Exército na favela veio à tona depois da morte de três jovens, detidos no morro por militares que integravam a tropa que cuidava do projeto. A Justiça Federal do Rio havia ordenado a saída das tropas na semana passada, mas o Tribunal Regional Federal acatou recurso da Advocacia Geral da União (AGU), autorizando a permanência temporária dos militares em uma área restrita. A Justiça Eleitoral também recebeu uma denúncia de que material do senador faria menção à obra na Providência, assim como o site do parlamentar na Internet citava o projeto social. "No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior ...", afirmou o juiz na decisão. Os 11 militares acusados de envolvimento na morte dos jovens foram indiciados por homicídio triplamente qualificado e podem pegar uma pena de 90 anos de prisão. Eles estão presos administrativamente, sendo que quatro tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça Militar. (Por Rodrigo Viga Gaier)