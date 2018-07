Governo define até o fim do mês modelagem para setor de aeroportos

"A prioridade no próximo modelo tem que ser a gestão, melhorar a gestão da Infraero, tecnologia, manutenção e ampliação da aviação regional", afirmou ele durante evento no Rio.

Segundo Vale, as opções são deixar o controle de aeroportos com a iniciativa privada, tendo a Infraero como sócia minoritária com 49 por cento --modelo adotado para os terminais de Guarulhos, Viracopos e Brasília-- ou ter a estatal como sócia majoritária dos empreendimentos e sócios privados minoritários.

O presidente da Infraero disse que, em viagem recente à Europa, representantes do governo brasileiro escutaram de operadoras internacionais que elas gostariam de ter o controle dos aeroportos no Brasil.

Vale disse ainda que os investimentos necessários nos aeroportos no curto prazo já estão sendo realizados e os sob responsabilidade da Infraero estão no cronograma. Assim, conforme o executivo, o governo pode pensar no modelo para o setor aeroportuário sem a urgência que havia para os três aeroportos leiloados no começo deste ano.

(Por Rodrigo Viga Gaier)