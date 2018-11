Governo define nova proposta para distribuição de royalties

Segundo o ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, a fatia dos royalties que hoje é de 10 por cento da arrecadação no modelo de concessão, passa a ser de 15 por cento nos contratos firmados no modelo de partilha e haverá uma nova fórmula para compensar Estados e municípios.

"A alíquota no regime de concessão era de 10 por cento. Esse projeto de lei agora encaminhado estabelece 15 por cento para a partilha, para esse modelo", contou Zimmermann.

A regra proposta pelo governo prevê que os royalties serão divididos da seguinte forma:

-- 25 por cento para os Estados produtores

-- 6 por cento para os municípios produtores

-- 3 por cento para os municípios onde há embarque e desembarque de petróleo

-- 22 por cento para todos os Estados (pelos critérios do Fundo de Participação dos Estados)

-- 22 por cento para todos os municípios (pelos critérios do Fundo de Participação dos Municípios)

-- 19 por cento para a União

-- 3 por cento para um fundo que promoverá ações de mitigação para problemas ambientais causados pela exploração.

A regra sugerida pelo governo tira mais dinheiro da União, cuja participação no modelo vigente é de 40 por cento da parcela total de royalties, e dos municípios produtores que atualmente recebem 22,5 por cento dos royalties recolhidos.

Pela proposta do Executivo, a União fica com 19 por cento e as prefeituras produtoras com 6 por cento.

A proposta enviada agora ao Congresso é semelhante a uma que foi negociada na Câmara no começo do ano durante as primeiras negociações em torno do novo marco regulatório do pré-sal.

À época, os parlamentares não aceitaram o acordo proposto pelo governo, mas o ministro acredita que agora há clima para uma aprovação. "O clima era outro. Estava muito perto das eleições. O ambiente era outro, o momento era outro", disse Zimmermann.

(Reportagem adicional de Maria Carolina Marcello)