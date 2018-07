Governo define plano de controle de resíduos Começou a vigorar no último dia 2, e vai até junho de 2010, o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal (PNCRC/Vegetal). A Instrução Normativa nº 21, publicada no Diário Oficial da União, define que serão monitoradas as produções de 18 culturas: mamão, maçã, abacaxi, alface, amendoim, arroz, banana, batata, castanha-do-pará, limão, lima ácida, manga, melão, milho, morango, pimenta-do-reino, tomate e uva.