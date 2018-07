Governo deporta ambientalista O governo da Indonésia deportou um integrante do Greenpeace, o britânico Andy Tait, por suas supostas atividades ilegais, uma semana depois de impedir que o diretor da organização ambiental John Sauven entrasse no país. Tait investigava os efeitos do desmatamento na Ilha de Sumatra. A ONG diz que se trata de um atentado do governo contra ela por causa do trabalho de conscientização sobre o desmate. Fontes da imigração justificaram a deportação alegando que Tait contrariava as condições de seu visto de entrada. / KARINA NINNI e AFRA BALAZINA, COM AGÊNCIAS