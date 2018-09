Governo descarta vetar artigo que prevê mudar mínimo por decreto

O tema consta do projeto de lei sobre o salário mínimo aprovado pelo Congresso. A oposição pretende levar o caso ao Supremo Tribunal Federal (STF), pois considera essa parte do projeto inconstitucional, uma vez que o Congresso perderia a prerrogativa de legislar.

Segundo Luiz Sérgio, o governo está confiante na constitucionalidade do artigo 3o do projeto. "Essa tese não existe, o governo está muito seguro juridicamente do projeto que foi aprovado", afirmou a jornalistas.

DEM e PSDB aguardam a sanção do projeto pela presidente Dilma Rousseff para ingressar no STF com o pedido de inconstitucionalidade. O projeto do governo, que estabelece a política do mínimo até 2015, foi aprovado na quarta pelo Senado e agora vai a sanção presidencial.

O ministro afirmou ainda que Dilma está satisfeita com a aprovação e que os parlamentares da base que votaram contra o Executivo não sofrerão retaliações.

Para ele, esses casos foram pontuais e devem ser resolvidos pelos partidos.

(Por Maria Carolina Marcello)