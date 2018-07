Governo deve anunciar medidas extras para combate à seca no Nordeste, diz Ideli

Segundo Ideli, o martelo será batido após reuniões nesta quarta com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, e depois do retorno da presidente Dilma Rousseff, que deve chegar a Brasília nesta noite, após visita a Roma.

"Provavelmente nós deveremos ter, na chegada da presidenta, algumas medidas a serem anunciadas", disse a ministra a jornalistas, após participar do programa Bom Dia Ministro.

O anúncio deve ocorrer na sexta-feira desta semana ou na próxima segunda, quando a presidente cumprirá agendas no Nordeste, segundo Ideli.

Dentre as medidas estudadas pelo governo está o repasse de recursos da União diretamente para as prefeituras, para agilizar as ações de combate à seca, por meio de um cartão da defesa civil.

A ministra explicou que parlamentares da região levaram à pasta da Integração a reclamação de que está lenta a execução de serviços para aumentar a oferta de água, como a perfuração de poços e a contratação de caminhões-pipa.

No início do mês a presidente afirmou que os investimentos do governo federal para o combate à seca seriam de aproximadamente 30 bilhões de reais. Dilma explicou, na ocasião, que o governo deve investir, até 2014, mais de 24 bilhões de reais em barragens, canais, estações de tratamento e redes de abastecimento, além das obras de integração da Bacia do São Francisco.

Esses recursos, somados aos 5 bilhões de reais previstos para o programa de construção de cisternas e poços, o Água Para Todos.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)