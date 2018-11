Governo deve liberar R$ 141 mi para ações contra gripe O Grupo Executivo Interministerial, formado por representantes de vários setores do governo para discutir as ações de prevenção da Influenza A (H1N1), ratificou hoje a requisição de R$ 141 milhões para ações extras de prevenção da doença no País. O pedido da suplementação orçamentária foi redigido na quinta-feira e entregue ao Ministério do Planejamento. Agora, o grupo aguarda a liberação dos recursos, que deve ser feita por meio de Medida Provisória.