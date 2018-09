Governo deve liberar R$ 40 milhões para ajudar SC O governo federal vai liberar, preliminarmente, R$ 40 milhões para a recuperação das rodovias federais danificadas pela forte chuva que atinge Santa Catarina. A promessa foi feita hoje, em Florianópolis, pelo ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, durante um encontro com o governador catarinense Luiz Henrique da Silveira. A reunião também contou com a presença dos ministros da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, e do secretário especial de Aqüicultura e Pesca, Altemir Gregolin. Está prevista a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a partir de quinta-feira às áreas e à população atingidas pela enchente. Os ministros afirmaram que não faltarão recursos para atender as famílias atingidas. "Temos a certeza que nestas condições de catástrofe, os recursos do governo federal para ajudar Santa Catarina serão ilimitáveis", disse Geddel Vieira. O governo federal deve disponibilizar nos próximos dias um crédito extraordinário com liberação imediata dos recursos para atender a população atingida. Segundo os ministros, Lula só não visitou ainda os locais atingidos pela enchente porque está recebendo o presidente da Rússia, Dmitri Medvedev. Até amanhã deverão desembarcar em Santa Catarina os ministros da Defesa, Nelson Jobim, das Cidades, Márcio Fortes, e da Saúde, José Gomes Temporão. Silveira pediu empenho dos ministros no sentido de liberar recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para a população que teve prejuízos com a chuva. A senadora Ideli Salvatti (PT-SC) ficou responsável por liderar o fórum parlamentar catarinense em Brasília, composto por três senadores e 16 deputados, a fim de integrá-los no sentido de trabalhar pela liberação imediata dos recursos.