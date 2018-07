Governo divulga metas para incrementar turismo

O documento traça metas ambiciosas para o setor, conforme antecipou em abril O Estado de S.Paulo. Entre elas, está o avanço de 28% no número de visitantes estrangeiros ao Brasil, de forma a atingir 7,9 milhões de turistas internacionais em 2016. Com isso, o governo espera elevar para US$ 10,8 bilhões a receita obtida com essas visitas. No entanto, essa meta só será cumprida caso seja registrado um aumento de 11,87% por ano entre 2013 e 2016, ritmo que é quase o dobro do observado entre 2007 e 2010, de 6,53% por ano.

No mercado interno, a meta do governo é aumentar para 250 milhões o número de viagens domésticas de brasileiros até 2016, um salto de 31% em relação às 190,8 milhões realizadas em 2011. As ações do plano também querem contribuir para ampliar para 3,6 milhões os empregos formais no setor de turismo até 2016.