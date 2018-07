Governo diz que quem foi às ruas não votou em Dilma, e promete medidas contra a corrupção O governo da presidente Dilma Rousseff avaliou que as manifestações em diversas cidades do país neste domingo foram compostas por pessoas que não votaram em Dilma nas eleições do ano passado, mas reconheceu o caráter democrático do movimento e prometeu lançar medidas contra a corrupção e dialogar mais.