Governo do Ceará suspeita de 150 casos neste ano A Secretaria de Saúde do Ceará confirmou ontem a suspeita de 150 casos da superbactéria KPC no Estado neste ano. As autoridades aguardam os resultados dos exames laboratoriais. Segundo a presidente do Comitê de Saúde, Lia Fernandes, a maioria dos casos remonta ao início do ano, mas há pacientes que ainda estão internados.