Governo do DF lança site informativo sobre gripe suína O governo do Distrito Federal lançou na última quarta-feira um site informativo sobre a gripe H1N1, que esclarece por meio de textos e vídeos as dúvidas comuns entre os cidadãos. O site "GDF contra a nova gripe" é uma iniciativa do Estado e usa o slogan "A informação é o melhor remédio" para explicar quais são os principais sintomas da gripe, as principais medidas para evitá-la e a forma de tratamento aos infectados.