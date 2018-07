Governo do Egito se reúne após morte de 24 cristãos em confronto O confronto de cristãos com a polícia militar no Cairo no domingo deixou ao menos 24 pessoas mortas, levando o gabinete de governo a convocar uma reunião emergencial e prometer que a violência não prejudicaria a primeira eleição do Egito desde a derrubada do presidente Hosni Mubarak.