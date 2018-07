Governo do Egito se reúne para discutir tensões com Israel

Os egípcios foram mortos quando soldados israelenses repeliram atiradores que mataram oito pessoas próximo à cidade israelense de Eilat, no litoral do Mar Vermelho, na quinta-feira. Segundo Israel, os homens armados entraram no país a partir da Faixa de Gaza e atravessaram a península egípcia do Sinai.

O Egito responsabilizou as forças de segurança de Israel pelas mortes, dizendo que era uma infração do acordo de paz de 1979, e anunciou que chamaria de volta seu embaixador, em protesto.

Israel disse que lamentava as mortes, mas que a pressão estava crescendo sobre o Egito para tomar medidas mais severas.

Um grupo de políticos, inclusive o ex-presidente da Liga Árabe, Amr Moussa, e outros candidatos à Presidência do Egito pediram nesta segunda-feira o retorno imediato do embaixador egípcio, além de mais tropas no Sinai e julgamentos no Egito para os israelenses responsáveis pelas mortes.

"O Egito após a revolução de janeiro não é o mesmo Egito de antes. O regime corrupto, opressivo e complacente se foi para sempre", disseram em comunicado divulgado nos jornais.

Eles descreveram o governo do ex-presidente Hosni Mubarak, deposto em fevereiro, como "uma vantagem estratégica para Israel".

"(O governo) foi substituído por uma forte vontade popular e não conhece a fraqueza ou a cumplicidade e compreende bem o que precisa para conquistar a retribuição pelo sangue dos mártires."

Outro candidato presidencial pediu moderação.

"Qualquer escalada militar com Israel no momento é estupidez, dada a atual situação no país", disse Mohamed Selim el-Awa a um jornal local.

Centenas de pessoas protestaram em frente à embaixada israelense no Cairo durante o final de semana.