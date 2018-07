Governo do Estado criará novo parque em Bertioga

A ideia é proibir, durante seis meses, qualquer tipo de mudança em uma área que deve incluir restinga e mangue. Neste período, o governo negociará com proprietários da região a criação de um parque. Para evitar a desapropriação, alguns deles já manifestaram o interesse de criar reservas particulares. Nesses casos, os donos podem explorar o ecoturismo nas áreas privadas, mas elas ficam protegidas.

A ONG WWF faz campanha pela criação de um parque em Bertioga. Segundo a engenheira florestal Luciana Simões, coordenadora do Programa Mata Atlântica da WWF, 3,8 mil pessoas aderiram ao abaixo-assinado. "Só temos restinga protegida na Ilha do Cardoso e em Picinguaba, na Serra do Mar", diz.

Aumenta registro de terras no Pará

O embargo dos frigoríficos contra o gado de áreas de desmatamento ilegal no Pará está surtindo efeito na regularização das propriedades. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) da Secretaria de Meio Ambiente do Pará registra até agora pouco mais de 10 mil propriedades cadastradas. Em junho de 2009, quando começou o embargo à carne por parte das redes de supermercados, não passavam de 400 as propriedades com registro. "Com a pressão, os fazendeiros passaram a precisar do registro no CAR para vender aos frigoríficos", diz Paulo Barreto, pesquisador da ONG Imazon. Os dados e o monitoramento por satélite permitem descobrir áreas com desmatamento ilegal.

Estressado? Tome uma garrafa de ar puro

Trabalhadores do National Trust, órgão que cuida da preservação do patrimônio histórico e natural do Reino Unido, estão ganhando um presente incomum após um dia cheio no trabalho: ar puro.

Isso mesmo: quem estiver estressado tem direito a dez minutos de ar puro, proveniente de regiões do interior do país, contido em garrafinhas. O trabalhador pode escolher o ar puro de diversas regiões do Reino Unido. O porta-voz do National Trust, Andrew McLaughlin, afirma que o efeito sobre as pessoas é calmante. De acordo com ele, recente pesquisa feita pelo órgão mostrou que 70% dos trabalhadores britânicos estão estressados e 74% dos entrevistados dizem sentir falta de um maior contato com a natureza.