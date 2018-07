Governo do Iêmen e oposição assinam cessar-fogo

A instabilidade no Iêmen, situado na península Arábica, deixou o país à beira da guerra civil.

O alto funcionário disse que o acordo firmado entre o presidente Ali Abdullah Saleh e Mohsen foi mediado por um comitê local chefiado pelo vice-presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Vários acordos anteriores de cessar-fogo fracassaram no Iêmen. Este último foi firmado apenas quatro dias depois que uma resolução do Conselho de Segurança da ONU condenou a violência no país e pediu a Saleh que assinasse uma proposta que prevê sua saída do poder.

(Reportagem de Mohamed Sudam)