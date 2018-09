Governo do México cria manual para evitar termos machistas

País tem histório de machismo e de violência contra a mulher

O Ministério do Interior do México publicou na quarta-feira um manual que visa combater o uso de linguagem machista.

O manual aconselha funcionários do governo mexicano a evitar comentários que reforcem estereótipos sexistas.

O guia, intitulado Manual para o Uso Não-Sexista da Linguagem, pede que não se use frases, termos e ditados populares como ''a galinha protege os seus pintinhos'', ''se quer trabalhar, por que teve filhos?'' ou ''caladinha ficas mais bonitinha''.

Outros conselhos contidos no documento são também de que não se deve referir a uma mulher pelo nome do marido, como, por exemplo, ''a mulher de Pedro'', ou a uma idosa como ''velha'' e também sugere que se evite frases como ''ele deu a mão de sua filha'', sob o argumento de que ''não se possui as pessoas''.

Violência

O livreto foi elaborado pelo órgão responsável pela redução da violência contra as mulheres no México.

O documento será distribuído entre funcionários de todos os níveis do governo.

Durante a celebração do Dia Internacional da Mulher, no início deste mês, o governo do México reconheceu que insultos e assédios dirigidos contra mulheres permanecem sendo um problema no país.

As recomendações contidas no documento se dão em meio a um aumento registrado nos homicídios contra as mulheres no país.