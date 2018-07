Governo do Paquistão bane Talebã do país

O governo do Paquistão anunciou nesta segunda-feira ter colocado na clandestinidade o movimento Talebã do país, chamado de Tehreek-e-Taleban Pakistan (TTP). Segundo Rehman Malik, conselheiro do primeiro-ministro paquistanês para assuntos internos, a decisão foi tomada devido ao suposto envolvimento do grupo militante em vários atentados desde 2007. "Eles próprios admitiram a autoria de diversos ataques suicidas, e o governo não pode dialogar com esse tipo de gente", disse Malik. Segundo o Ministério do Interior, contas bancárias e ativos da organização serão congelados. O TTP é um grupo de militantes liderado por Baitullah Mehsud. A base do grupo está na região tribal do Waziristão do Sul, na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão. Impacto Na semana passada, o grupo reivindicou a autoria de um ataque duplo contra uma fábrica de armas que deixou mais de 60 mortos. Ainda não está claro qual impacto a decisão do governo terá sobre o grupo. O Talebã disse que a medida do governo vai fazer com que o grupo fique mais unido e atraia mais apoio. Segundo o correspondente da BBC em Islamabad Charles Haviland, o Talebã no Paquistão luta pelo estabelecimento de um Estado islâmico e considera uma "obrigação religiosa" combater as forças internacionais no Afeganistão. Em uma entrevista em maio, Mehsud disse que sua organização não queria combater o Exército paquistanês, mas era forçada a lutar porque as Forças Armadas do Paquistão "são escravas das exigências dos Estados Unidos". Haviland disse que já foram firmados diversos acordos de cessar-fogo com o Talebã e outros grupos militantes que atuam no Paquistão, mas até agora nenhum acordo conseguiu acabar com a violência na região. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.