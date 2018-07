Governo do PE e prefeitura de Recife cancelam camarotes A menos de uma semana do carnaval, o governo de Pernambuco e a prefeitura do Recife decidiram cancelar a oferta de camarotes oficiais na festa e no desfile do Galo da Madrugada, considerado o maior bloco carnavalesco do mundo, segundo o livro dos recordes. O secretário estadual de Cultura, Marcelo Canuto informou que o governo de Pernambuco já havia desistido de montar camarote na Torre Malakoff, no bairro do Recife Antigo. "Hoje (25), após a decisão do prefeito Geraldo Júlio de acabar com os camarotes, o governador Eduardo Campos decidiu também cancelar o seu espaço no Galo da Madrugada", disse Canuto em nota.