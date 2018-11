Governo do Piauí vai construir casas para desabrigados

Apesar da decisão do governo de reconstruir as casas, o diretor-geral da Agência de Desenvolvimento Habitacional do Estado, Marcelino Fonteles, disse que as famílias ainda não devem voltar para as regiões atingidas pelo alagamento. Hoje, os soldados do Exército, utilizando helicóptero da Força Aérea, distribuíram 1.200 cestas de alimentos em dez povoados cujo acesso só é possível por via aérea. As informações são da Agência Brasil.