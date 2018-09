Governo do Quirguistão autoriza soldados a atirar para matar O governo interino do Quirguistão determinou neste sábado que as forças de segurança do país podem atirar para matar nos confrontos para conter lutas étnicas que já mataram pelo menos 77 pessoas e feriu mais de 1.000 nas regiões de Osh e Jalalabad, no sul do país.