Governo do Rio captará US$ 500 mi para saneamento O governo do Estado do Rio de Janeiro vai contratar uma operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no valor de US$ 500 milhões destinados ao cofinanciamento do Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara. A operação foi autorizada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) no último dia 14, e a lei que autoriza o empréstimo foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado.