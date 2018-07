Governo do Rio decreta luto por vítimas de desabamentos O governador Sérgio Cabral decretou luto oficial de três dias no Estado em memória das vítimas fatais dos desabamentos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro. Na noite desta quarta-feira, três prédios situados na Avenida 13 de Maio, no centro do Rio, desabaram. O decreto será publicado no Diário Oficial de amanhã.