Governo do Rio indenizará mãe de portador de Síndrome de Down São Paulo, 29 - O Governo do Rio de Janeiro terá de indenizar a pensionista Maria José Faria de Oliveira em R$ 70 mil em razão da morte do filho dela, portador de síndrome de Down. Em maio de 2003, Francisco Carlos Faria de Oliveira, de 43 anos, foi morto por três tiros disparados por policiais militares, em Campos dos Goytacazes. A sentença partiu da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJ) fluminense e foi publicada há uma semana. No dia do crime, Francisco sofreu uma crise psiquiátrica. Como começou a quebrar objetos dentro de casa e agrediu sua mãe, a aposentada saiu de casa para pedir ajuda. Quanto voltava, avistou o carro da PM que fora acionado por vizinhos, assustados com o tumulto. Francisco jogou pedras contra os PMs, que revidaram com três tiros. Segundo o TJ, em depoimento, os policiais contaram que foram agredidos com pedaços de pau e pedra e que Francisco portava uma pistola. Durante as investigações, entretanto, eles confessaram que a arma era de brinquedo e fora colocada no lugar do crime. "Restou demonstrado nestes autos que os policiais tentaram induzir em erro para justificarem o ato brutal cometido ao afirmarem que o falecido estava portando uma arma, mas que só depois foi que comprovaram ser a mesma de brinquedo", afirmou o relator do processo, desembargador Orlando Secco.