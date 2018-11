Governo do Rio quer pacificar 17 favelas da Tijuca

A ocupação do Morro do Borel, na Tijuca, marca a chegada da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) a uma favela considerada o quartel-general de um dos chefes do Comando Vermelho. Preso em janeiro de 1990, Isaías Costa Rodrigues, o Isaías do Borel, de 47 anos, foi um dos traficantes mais procurados pela polícia nos anos 80 e, de acordo com a Polícia Civil, ainda dava ordens na favela, mesmo encarcerado no Presídio de Segurança Máxima de Catanduvas, no Paraná. Em novembro de 2009, escutas telefônicas revelaram que familiares de Isaías repassavam as ordens dele.

Pela primeira vez, uma tropa da UPP ocupará favelas controladas por facções criminosas diferentes. O Morro do Borel e o da Formiga são dominados pelo Comando Vermelho, mas os morros vizinhos, o da Casa Branca e o do Cruz, que também serão ocupados, o tráfico é controlado pela quadrilha Amigos dos Amigos (ADA). Moradores confirmam que a fronteira imaginária imposta pelos traficantes impede as crianças do Borel de frequentar a única quadra esportiva disponível, situada no Casa Branca.

Além dos morros rivais, as tropas devem ocupar as favelas da Caixa d''água, Bananal e Indiana. Em toda a região vivem cerca de 10 mil pessoas, de acordo com o censo do IBGE de 2000.