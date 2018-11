Governo do RJ construirá 1,5 mil casas na região serrana O governo do Rio de Janeiro vai construir pelo menos 1,5 mil residências para os moradores de Petrópolis, na região serrana do Estado, que ficaram desabrigados após as chuvas de janeiro deste ano. O anúncio foi feito ontem pelo secretário de Habitação de Petrópolis, Carlos Abenza.