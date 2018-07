Governo do RJ diz que punirá EBX por dano ambiental no Porto do Açu O grupo EBX, do empresário Eike Batista, vai ser punido com medidas corretivas pela Secretaria do Ambiente do Rio de Janeiro por conta do aumento da salinização da água na região do Superporto do Açu, em São João da Barra, litoral norte fluminense, disse nesta quarta-feira o secretário Carlos Minc.