Governo do RJ e Prefeitura se unem para promover Rio 2016

No início do jogo entre Duque de Caxias e Vasco, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que ocorre no Estádio do Maracanã, o time carioca deve entrar no estádio segurando uma bandeira com o símbolo da candidatura do Rio. Nos intervalos, bandeiras também serão abertas no meio do campo e um vídeo da campanha será exibido. Isso também acontece no Estádio do Engenhão, no jogo entre Botafogo e Vitória, pela Série A.

No ginásio do Maracanãzinho, cerca de 400 crianças devem participar de um evento de vôlei, organizado pela Secretaria Estadual de Turismo, Lazer e Esporte e pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Ao todo, foram montadas nove quadras, onde ocorrerão cerca de 90 partidas de vôlei simultâneas, até as 17h de hoje.

Amanhã, dia 27, está previsto um culto ecumênico interreligioso, no Cristo Redentor, que deve ter a presença do ministro do esporte, Orlando Silva, 30 crianças do Projeto Suderj em Forma e integrantes das Velhas Guardas das escolas de samba Mangueira e Salgueiro. O evento será conduzido pelo Arcebispo do Rio Dom Orani Tempesta e terá a participação de outros representantes religiosos.