Governo do RJ prevê multa pesada à CSN por vazamento A Secretaria Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro informou nesta terça-feira que multará "pesadamente" a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) por descumprir alguns itens acordados em um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), firmado pela empresa com a secretaria e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) em 2010. O valor deve ser anunciado às 10h da quarta-feira pelo secretário Carlos Minc, em entrevista à imprensa.