Governo do RJ recua e nega 3º morte por dengue A Secretaria Estadual de Saúde do Rio divulgou nesta terça-feira novo balanço de dengue no Estado. Até o meio-dia desta terça-feira foram registrados 31.597 casos da doença e confirmadas duas mortes, uma em fevereiro e outra em março, ambas na capital fluminense. Há uma terceira morte sendo avaliada, mas ainda não confirmada.