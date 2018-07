Governo do RJ vai ao Supremo contra divisão de royalty do petróleo O governo do Rio de Janeiro já tem pronta uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) para ingressar no Supremo Tribunal Federal, assim que a provável derrubada do veto presidencial ao projeto da redistribuição dos royalties do petróleo acontecer no Congresso, disse nessa quinta-feira governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.