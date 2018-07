Governo do RS atende vítimas de granizo e vendaval A Defesa Civil do Rio Grande do Sul está distribuindo lonas para moradores das cinco cidades mais atingidas pelas chuvas, tempestades de granizo e vendavais ocorridos no fim da tarde de ontem. Sete municípios já fizeram o pedido para decretação de situação de emergência por conta dos temporais. Além dos estragos materiais, cerca de 37 mil residências estão sem energia elétrica em todo o Estado, segundo a Defesa Civil. Enquanto não são concluídos o mapeamento dos municípios prejudicados e a extensão dos danos, a Defesa Civil começou a encaminhar lonas para amenizar o problema dos destelhamentos. Serão distribuídos também telhas, colchões, kits de limpeza e, se for necessário, cestas básicas. Os municípios de São Sebastião do Caí, Picada Café, São Sepé e Nova Petrópolis foram os mais atingidos pelo granizo.