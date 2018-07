Governo do RS contratará estudo para novo aeroporto

Ontem, a Secretaria de Infraestrutura e Logística do governo gaúcho recebeu uma nota técnica da SAC com um parecer favorável ao projeto de implantação no novo terminal. A cidade de Portão, que fica a 50 quilômetros de Porto Alegre, foi considerada adequada para o empreendimento, mas a SAC pediu um estudo mais aprofundado sobre a área, que agora será providenciado pelo governo estadual. As cidades de Santa Rita e Canoas também foram cogitadas para receber a obra.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística, João Victor Domingues, a decisão reconhece o esgotamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, localizado na capital gaúcha, até 2022. "Isso impõe a necessidade estratégica da construção de um novo aeroporto", disse.

A modelagem financeira e o tipo de concessão do novo aeroporto ainda precisam ser definidos. De acordo com o governo do Estado, o investimento será de pelo menos R$ 4 bilhões. O projeto preliminar do empreendimento, encaminhando à SAC em julho deste ano, prevê uma área de 21 quilômetros quadrados, cinco vezes maior que a do Salgado Filho. Enquanto providencia o novo estudo recomendado pela SAC, o governo gaúcho espera, para os próximos dias, um parecer da Aeronáutica.