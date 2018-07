Governo do RS mobiliza órgãos para apoiar vítimas O governo do Rio Grande do Sul emitiu comunicado oficial há pouco em que afirma que disponibilizou todos os recursos necessários para dar o apoio às vítimas do incêndio em uma casa noturna em Santa Maria (RS), ocorrido na madrugada de hoje. "Foram mobilizados todos os recursos dos órgãos estaduais das áreas da segurança pública, da saúde e dos demais órgãos estaduais, que estão atuando de forma conjunta e coordenada", destaca comunicado. As equipes estão atuando sobre os efeitos do desastre, para cuidar dos feridos, amparar as famílias e realizar as ações de natural legal, técnico-pericial e administrativa.