Governo do RS recolhe de lotes de leite da Piá

Ainda conforme a nota do Ministério, o posto de refrigeração de Vila Flores (RS), SIF 2501, que pertence à Cooperativa Piá, foi interditado pelo Serviço de Inspeção Federal no dia 15 de julho em razão da detecção de álcool etílico em amostra de leite cru refrigerado. "Por não ser um constituinte normal da composição do leite cru refrigerado, a presença dessa substância no leite é considerada fraude, pois mascara a adição de água. O posto retornou às atividades no dia 21 do mesmo mês, após implantar ações corretivas para garantir o restabelecimento das condições de controle necessárias ao funcionamento do estabelecimento."

Segundo informações da rastreabilidade apresentadas pelo Posto de Vila Flores, o lote do leite do qual foi coletada a amostra que havia sido remetido à sede da cooperativa (Piá), no município de Nova Petrópolis (RS), foi utilizado na fabricação dos produtos da marca Piá: o requeijão light 200g e o leite UHT integral. O Ministério da Agricultura aguarda o julgamento do caso.