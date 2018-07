Governo dos EUA e empresas de tecnologia chegam a acordo sobre espionagem

O acordo, depositado no tribunal de vigilância e inteligência externa dos EUA, irá atender demandas de companhias como Google e Microsoft por mais liberdade para abrir dados sobre ordens judiciais, de acordo com documentos divulgados pelo departamento.

As empresas pediram esclarecimentos sobre seus relacionamentos com autoridades legais norte-americanas e agências de espionagem em junho, quando vazamentos à imprensa do ex-prestador de serviços da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos (NSA) Edward Snowden começaram a mostrar a profundidade das capacidades de espionagem norte-americanas.

A administração do presidente Barack Obama, no entanto, tem sido cautelosa em abrir dados que poderiam ajudar militantes suspeitos de outros países a evitar vigilância.

O acordo será aplicável a todas as companhias e daria a elas novas opções sobre como apresentar informação.

(Por David Ingram)