Governo dos EUA injeta US$250 bi em bancos O governo dos Estados Unidos decidiu nesta terça-feira injetar 250 bilhões de dólares em bancos, seguindo medida similar tomada na Europa, mas dados mostram que a ameaça de recessão ainda não foi eliminada, mesmo diante da eliminação de risco de derretimento do sistema financeiro. De acordo com o plano norte-americano, o governo vai comprar ações preferenciais de institutições financeiras qualificadas. A participação governamental em cada banco será limitada a 25 bilhões de dólares. O secretário do Tesouro, Henry Paulson, disse que nove bancos, descritos como "instituições saudáveis", concordaram em aceitar a participação governamental pelo bem da economia dos EUA --uma intervenção estatal impensável antes da crise, que é amplamente comparada à Grande Depressão de 1930. "O governo tendo participação em qualquer empresa privada dos Estados Unidos é censurável para a maioria dos americanos, inclusive para mim", disse Paulson. "Ainda assim, a alternativa de deixar negócios e consumidores sem acesso a financiamento é totalmente inaceitável." O presidente dos EUA, George W. Bush, classificou como um passo essencial para "garantir a viabilidade do sistema bancário americano". O chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, prometeu ação contínua para estabilizar os mercados financeiros. O Tesouro comprará participações no Bank of America Corp, Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Bank of New York Mellon Corp, disseram duas fontes que pediram para não serem identificadas. Notícias veiculadas na mídia dizem que os bancos State Street Corp e Merrill Lynch também podem receber recursos. Medidas similares na Europa ajudaram a restaurar um pouco da confiança entre investidores na segunda-feira. Londres, Berlim e Paris ofereceram injeção direta de capital para bancos e garantias para os empréstimos interbancários. Os mercados globais comemoraram as decisões tomadas na segunda-feira. Na Ásia, o índice Nikkei da bolsa de Tóquio subiu mais de 14 por cento nesta terça-feira, o maior ganho em um único dia registrado nos 58 anos da história do indicador. Na Europa, as ações subiam mais de 5 por cento. Em Nova York, os principais índices também operavam em alta.