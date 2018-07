Governo é contra redução da maioridade penal, diz líder O líder do PT, senador Aloizio Mercadante (SP), voltou a deixar claro ontem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado a posição contrária do governo à proposta de emenda à Constituição (PEC) que estabelece a redução da maioridade penal para os 16 anos de idade. Ontem, a comissão rejeitou a emenda que previa a condenação criminal de menores de 18 anos, de qualquer idade, que viessem a cometer crime hediondo. Os líderes aliados já avisaram que a PEC não será colocada em votação no plenário do Senado tão cedo, ficando engavetada.