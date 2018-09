Governo e hotéis antecipam vacinação contra meningite na Bahia

Em reunião realizada na manhã desta terça, 13, em Salvador, o governo da Bahia, representado pelos secretários de Saúde, Jorge Solla, e Turismo, Domingos Leonelli, além dos empresários do setor hoteleiro do litoral norte do Estado, decidiram antecipar o plano de vacinação contra a meningite dos trabalhadores dos hotéis e pousadas da região.

De acordo com os empresários, o cronograma previa a vacinação dos funcionários dos estabelecimentos, um contingente de entre 10 mil e 12 mil pessoas, para antes da Copa do Mundo de 2014.

Com o recente surto de meningite registrado na Costa do Sauípe na última semana, que deixou três trabalhadores mortos e quatro internados - um deles em estado grave -, representantes dos hotéis e resorts e do governo do Estado decidiram iniciar a vacinação o quanto antes.

De acordo com o plano, o governo do Estado e os empresários vão dividir a conta da compra das vacinas - na rede de clínicas privadas, cada uma custa R$ 70, em média.

"Estamos verificando quem tem condições de fornecer as vacinas para que possamos dar início à campanha", diz o presidente da Associação Comercial e Turística de Praia do Forte, um dos destinos mais procurados da região, Firmo Azevedo. "Não existe motivo de preocupação maior para os visitantes, já que a situação está controlada."

Segundo o secretário Jorge Solla, o trabalho de profilaxia com antibiótico realizado com os 1,8 mil funcionários da Costa do Sauípe teve bom resultado. "Já passamos de 72 horas sem notificação de novos casos de meningite, o que sinaliza que o bloqueio (do avanço da doença) foi eficaz", afirma.

De acordo com a secretaria, a vacinação contra a meningite não foi aplicada imediatamente nos funcionários do complexo hoteleiro porque ela não tem efeito imediato no organismo. Após receber a dose, o corpo demora cerca de duas semanas para desenvolver a defesa para a bactéria causadora da forma mais grave de meningite, o tipo C - a que contaminou os funcionários do resort na semana passada.

A vacinação dos trabalhadores de Sauípe, porém, já havia sido acordada entre a direção do complexo e a Secretaria de Saúde.