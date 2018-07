Governo e oposição fecham acordo para votar Fundo Soberano Governo e oposição fecharam um acordo para votar o texto-base do projeto de lei que cria o Fundo Soberano ainda na noite desta quarta-feira. As votações dos destaques ao texto ficarão para as sessões de quinta e terça-feira na Câmara. Com o entendimento, a oposição deixa de obstruir a sessão, o que vinha fazendo desde o início, e passa a debater o mérito da matéria. O acordo foi proposto pelo líder do DEM na Câmara, deputado ACM Neto (BA) e aceito pelo líder do governo, Henrique Fontana (PT-RS). (Reportagem de Fernando Exman)