Governo e Prefeitura assinam convênio para creches em SP

O governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura da capital assinam hoje um convênio para a construção e finalização de 22 creches. O Estado investirá R$ 40 milhões no projeto, que visa a atender 3.819 crianças. O convênio é válido por dois anos, mas pode ser estendido por até 60 meses.

Essa é a segunda etapa do programa estadual Creche Escola. A primeira foi anunciada em setembro, com investimento de R$ 160 milhões em 160 municípios da Região Metropolitana e do interior. Até 2014, o objetivo é construir mil unidades, investindo R$ 1 bilhão.

Na capital, devem ser entregues quatro unidades na área da subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba; três em M'Boi Mirim; duas nas regiões de Cidade Tiradentes, Sé e Itaim Paulista; e uma em Capela do Socorro, Jaçanã/Tremembé, São Miguel Paulista, São Mateus, Perus, Jabaquara, Campo Limpo, Pirituba e Itaquera. A Prefeitura deve ceder os terrenos, além de projetar e executar as obras. A previsão do término é outubro de 2012.

Em setembro, a fila por vagas nas creches da rede municipal bateu recorde, com 174.168 crianças cadastradas. Zerar a fila foi uma das principais promessas do prefeito Gilberto Kassab (PSD). A meta é acabar com o déficit até o fim do ano que vem.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação afirma que o convênio é mais uma frente para o atendimento de crianças em creches e que vai "continuar ampliando o número de matrículas com construções e convênios". A Prefeitura diz que aumentou o número de matrículas de 59 mil em 2005 para 130 mil em 2010 e que, com a reorganização da educação infantil, que ampliou o atendimento para crianças com até 4 anos, há 196 mil matrículas em creches na cidade hoje.

Discussão. O convênio foi aprovado por unanimidade em uma sessão do Conselho Estadual de Educação (CEE), na semana passada. Apesar de votar favoravelmente, a conselheira e ex-secretária de Educação do Estado, Rose Neubauer, fez uma declaração de voto em que registrou restrições à proposta.

Rose afirma que entende a importância do convênio, mas destaca os problemas atuais do ensino médio - etapa de ensino oferecida preferencialmente pelos governos estaduais -, como a evasão e as taxas de repetência. Ela defende que poder público estadual direcione "os recursos do Estado para a melhoria da qualidade dos níveis de ensino os quais deve ofertar compulsoriamente, não os dispersando em ações que cabem, do ponto de vista legal, aos municípios" - como é o caso da educação infantil.

A assessoria de imprensa do CEE não localizou a conselheira para entrevista. Em nota, o presidente do CEE, Hubert Alquéres, diz que o contraponto da conselheira foi "leal e transparente" e que o órgão entende o convênio como necessário e benéfico ao sistema de estadual de ensino.

A vice-presidente do CEE, Nina Ranieri, afirma que o convênio é juridicamente legal. "Embora a atuação do Estado seja prioritária no ensino fundamental e médio, ela não é exclusiva desses níveis. A Constituição prevê que os Estados têm o dever de auxiliar os municípios na educação infantil", explica. / M.M.