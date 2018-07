Governo edita MP altera limites de florestas nacionais O governo editou medida provisória que altera os limites dos Parques Nacionais da Amazônia, dos Campos Amazônicos e Mapinguari, das Florestas Nacionais de Itaituba I, Itaituba II e do Crepori e da Área de Proteção Ambiental do Tapajós, e dá outras providências. O texto foi publicado hoje em cinco páginas do Diário Oficial da União.