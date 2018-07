Governo editará MP com crédito de R$42,5 bi para ministérios, diz ministra O governo deve publicar numa edição extra do Diário Oficial da União ainda nesta quinta-feira uma medida provisória com crédito extraordinário de 42,5 bilhões de reais para os ministérios, disse a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior.